Wellington Macedo foi agredido no Distrito de Aracatiaçu por grupo da oposição

Segundo o candidato a vereador, Wellington Macedo (MDB), no final da tarde da última segunda-feira (9), enquanto conversava com os moradores do distrito de Aracatiaçu, cabos eleitorais de Ivo Gomes e Cumpady Bony o agrediram e protagonizaram cenas de terror. Wellington sofreu várias lesões. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Sobral. Wellington realizou exame de corpo de delito. A Polícia Civil irá investigar os fatos.





Veja vídeo