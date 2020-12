Bolsonaro reconhece vitória de Biden e busca “aproximação”

Na tarde desta terça-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro reconheceu a vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos. A fala veio um dia após o Colégio Eleitoral do país oficializar o resultado. Segundo Bolsonaro, os dois países trabalharão juntos em benefício de seus povos.





– Saudações ao Presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo “a terra dos livres e o lar dos corajosos”. Estarei pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos – escreveu Bolsonaro nas redes oficiais.





Em entrevista para o programa Brasil Urgente, da TV Band, o presidente afirmou que haverá uma busca por aproximação de ambas as partes.





– O americano é pragmático, nós vamos fazer um trabalho de cada vez mais aproximação – disse.





Com as felicitações do presidente brasileiro, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se torna o único líder mundial que ainda não reconheceu o resultado das eleições norte-americanas.





Joe Biden conquistou 306 delegados contra os 232 de Donald Trump. A contagem foi confirmada pelos membros do Colégio Eleitoral dos EUA nesta segunda-feira (14). A posse do democrata está marcada para acontecer no dia 20 de janeiro.





