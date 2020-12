Candidato a vereador diz que vai "roubar pra beber com os amigos". VEJA VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma conversa do candidato a vereador de Belém pelo Partido Verde, André Felipe da Costa Rodrigues, mais conhecido como André Doug, onde diz que "vai roubar, pelo menos para beber com meus amigos". O vídeo foi gravado, possivelmente, por um dos amigos do candidato





O Candidato dirige um veículo enquanto fala sobre suas "intenções" como vereador da capital paraense.

E esse candidato a Vereador que foi sincerão? pic.twitter.com/yXErsoaWAg — Belém Trânsito 🐊 (@belemtransito) October 21, 2020

Fonte: Diário Online