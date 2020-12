Como clarear rapidamente axilas e virilhas com receita caseira super fácil

Axilas e virilhas manchadas e escurecidas são um problemão para muita gente.





Em especial, para as mulheres, com a chegada do verão.





As manchas comprometem a aparência na praia e piscina. Além disso, as blusas que deixam as axilas à mostra não caem bem se essa região está escurecida e com manchas.





Assim, para disfarçar esse problema em algumas horas, não perca essa sensacional receita!





É simples, barata e fácil de fazer.





Como clarear axilas e virilhas na hora





Ingredientes:

-4 colheres (sopa) de argila branca em pó

-1 colher (sopa) de vinagre de maçã

-2 colheres (sopa) de leite de magnésia





Modo de preparo:





Em um recipiente, misture bem a argila branca em pó, o vinagre de maçã e 1 colher (sopa) de leite de magnésia (reserve uma).





Como aplicar:





Primeiro, lave e seque bem as axilas e virilhas.





Em seguida, embeba um algodão ou gaze na nossa receita caseira.





Então, aplique uma camada generosa nas regiões a serem clareadas.





Aguarde de 10 a 15 minutos.





Então, remova a receita clareadora.





Em seguida, lave e seque.





Depois, passe o leite de magnésia reservado com um algodão ou gaze nos mesmos locais.





Depois remova.





Espere secar e, depois, se vista.





Em cerca de uma a duas horas as axilas e virilhas estarão visivelmente mais claras.





Dica: para continuar clareando essas regiões, repita o procedimento de duas a três vezes na semana.





De preferência, aplique protetor solar nasaxilas e virilhas.





Além disso, procure aplicar o tratamento à noite.

Por que essa receita caseira realmente funciona?





Primeiro, porque contém leite de magnésia.





Esse ingrediente tem alta capacidade de despigmentação, devido à sua alcalinidade, que reage com a pele.





Além disso, o leite de magnésia ajuda a manter o pH das regiões do corpo que suam.





Dessa forma, evita que a pele venha a escurecer ou manchar novamente.





Enquanto isso, o vinagre de maçã, além de potencializar a ação do leite de magnésia, também tem poder clareador.





Já a argila branca é um ingrediente sensacional para acalmar a pele.





Além disso, tem efeito clareador e esfoliante – o que ajuda essa receita caseira atingir camadas profundas da pele manchadas ou escurecidas.





Com esses três ingredientes juntos, o resultado é uma solução natural, caseira e poderosa.





Realmente capaz de clarear rapidamente as axilas e virilhas.

Como evitar o escurecimento das axilas e virilhas





Não custa nada tomar atitudes que evitam que essas regiões do corpo manchem e escureçam.





Assim, veja o que acaba fazendo com que as axilas e virilhas fiquem do jeito que a gente não quer:





-Roupas apertadas;

-Depilação frequente, em especial, com lâmina de barbear;

-Problemas de pele ou de hormônio (neste caso, é recomendado buscar orientação médica);

-Expor as regiões ao sol, sem proteção;

Alimentar-se consumindo muita carne vermelha e alimentos ricos em gorduras.