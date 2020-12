Impressionante: homem encontra cobra sem cabeça tentando se defender; assista

Segundo as informações, a situação é muito perigosa e o homem poderia ter sido picado, caso a cabeça do animal ainda estivesse pendurada.





Um homem passeava com o cachorro em uma praia quando se deparou com uma cobra sem cabeça se debatendo na areia. As informações são do portal Newsweek e foram reproduzidas pelo jornal Metro .





Segundo o Newsweek, o animal foi tocado pelo homem várias vezes com uma raquete de tênis. "Eu a encontrei em uma praia enquanto passeava com meu cachorro. (…) Acho que foi um pássaro que fez isso. Existem também algumas aves de rapina na área", relatou.





Ao se deparar com a situação, ele gravou um vídeo e compartilhou nas redes sociais. Os internautas se surpreenderam com a gravação, porém, de acordo com o portal, isso poderia ter sido algo perigoso, caso a cabeça da cobra ainda estivesse no lugar.

Fonte: Último Segundo