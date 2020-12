Compra de votos - MP pede a cassação de Vereador do PCdoB de IPU

No dia 14 de Novembro, portanto um dia antes das últimas eleições municipais, o Ministério Público de Ipu e a Polícia Federal executaram mandados de busca e apreensão em vários candidatos do PCdoB daquela cidade, sendo estes apoiadores e do mesmo partido do atual prefeito Sérgio Rufino.

Após análise de um farto material apreendido como celulares, anotações e dinheiro em espécie, o MP pediu a cassação do Diploma de Vereador eleito e a inelegibilidade de Evaldo Gomes.

A apuração feita aponta uma série de conversas de Whatsapp e documentos que, segundo o Ministério Público Eleitoral da Comarca Ipuense (21a Zona Eleitoral) que tem a frente o Promotor Dr. Ítalo de Souza Braga, fortemente evidenciam o abuso do poder econômico e politico na captação de votos por parte de Evaldo. As conversas e os áudios envolvem dezenas de eleitores, cabos eleitorais e um funcionário da Prefeitura, supostamente encarregado do uso de máquinas.





O edil do PCdoB foi reeleito neste ano com 1089 votos. O mesmo é empresário do ramo de fornecimento de internet em IPU.





PROCESSO N: 0600324-03.2020.6.06.0021





Com informações do MP/CE