VIOLÊNCIA: HOMEM É MORTO COM PERFURAÇÕES A FACA NO CENTRO DE VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem morreu após ser atingido com perfurações a faca na noite do sábado (19), no município de Viçosa do Ceará. O crime aconteceu por volta das 21h00, na rua Padre José Bevilágua. A vítima foi identificada como Romário Lima de Araújo, 24 anos, com antecedente por crime de violação de domicílio.





De acordo com informações da polícia, Romário foi perseguido por outro homem que desferiu os golpes de faca e depois fugiu. A vítima ainda foi socorrida ao hospital mas não resistiu e veio a óbito momentos depois.





A Polícia Militar realiza diligências no sentido de capturar o autor do crime que já foi identificado.





(Ibiapaba 24 horas)

Foto ilustrativa