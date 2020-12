Coronel Telhada quer impeachment de Doria: “É muito mau caráter. Arrebenta o povo de São Paulo e vai para os Estados Unidos.”

Em pronunciamento ao vivo, o deputado estadual Coronel Telhada fez críticos ao governador João Doria por seu pulinho em Miami.





O Policial e deputado afirmou:





“Doria é muito mau caráter. Ele arrebenta o povo de São Paulo e vai para os Estados Unidos. Esse indivíduo arrebentou o povo de São Paulo e fez o quê? Foi para os Estados Unidos. Agora, ele voltou. Por que não ficou lá? Deveria ter ficado lá e não ter voltado. Voltou com o rab* entre as pernas. É muito mau caráter. Como sempre, um grande mentiroso. Desde a campanha, prometeu e não cumpriu. Nem tenho adjetivos para qualificar essa pessoa”.





Ele acrescentou:





“Agora, sou surpreendido com a notícia de que tiraram os direitos dos cidadãos acima 60 anos, de 60 a 65 anos, de andarem no transporte coletivo de graça. Arrebentaram o funcionalismo, os aposentados, aumentaram o ICMS de um monte de coisas (…). Para acreditar no Doria, tem de ser burro. É um mentiroso. Nunca vi um líder, um chefe abandonar o seu povo em momento de necessidade”.





O Coronel concluiu:





“Entramos com dois pedidos de impeachment na Assembleia e entraremos com outro. Ele não tem mais condições de comandar o estado de São Paulo (…). Se Deus quiser, vamos ter um pedido de impeachment muito bem fundamentado. A casa vai cair e o barulho vai ser grande. Primo sempre pelo povo e a hora vai chegar”.