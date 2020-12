Filhas de juíza morta pelo ex-marido ficarão com avó materna

Viviane Arronenzi foi cremada na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro.





A guarda das três filhas da juíza Viviane Arronenzi, assassinada pelo ex-marido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (24), ficará com a avó materna das crianças. A informação foi repassada pelo presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio (Amaerj), Felipe Gonçalves.









O alvará foi expedido pelo plantão judiciário de Niterói.





– A guarda foi deferida ontem pelo plantão de Niterói para a avó e nós prestaremos todo apoio emocional, além disso, apoio jurídico também. Nós colocaremos à disposição da família o advogado da Amaerj para atuar como assistente de acusação – informou.





O velório e a cremação da juíza aconteceram na manhã deste sábado (26), no Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos. As crianças não participaram da despedida.





De acordo com Gonçalves, que esteve no velório, as meninas, que presenciaram o crime, estão muito abaladas com a morte da mãe. Elas estão sob os cuidados de uma tia materna.





O magistrado afirmou que Viviane era muito dedicada ao trabalho.





– Ela era muito discreta, meiga, estimada pelos seus colegas e uma ótima profissional. Ela prestava jurisdição com maestria – lembrou.





Gonçalves ainda fez um alerta a outras mulheres que, como Viviane, sofrem com relações abusivas.





– A lição que fica é que a mulher, que sofre violência, não pode desistir da medida protetiva. Ela deve ir até o final. Porque aquele agressor não merece apenas uma sanção estatal, ele merece também uma educação estatal. A medida protetiva também tem um caráter pedagógico – avaliou.





Também nesta manhã, Paulo José Arronenzi teve a prisão temporária convertida em preventiva e aguardará julgamento preso.