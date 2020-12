DEPUTADO MOSES RODRIGEUS GARANTE R$ 500 MIL PARA O HOSPITAL SANTA CAS DE SOBRAL

“Uma política séria e responsável se faz quando existe compromisso. Hoje quero reconhecer o trabalho do amigo e deputado estadual Danniel Oliveira, que, de forma incansável, vem buscando recursos para Sobral. Nesta terça-feira (01), o parlamentar conseguiu a liberação de R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O valor será investido na estrutura e no custeio da unidade, essencial para as regiões norte e noroeste do Estado. Mais uma vez, agradeço não somente a dedicação, mas a parceria de respeito que o deputado tem comigo e com o presidente do MDB Ceará, ex-senador Eunício Oliveira.” Destacou o deputado sobralense Moses Rodrigues.

