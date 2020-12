Grendene Sobral abre inscrições para Jovem Aprendiz

Acesse o link https://bit.ly/2VmwLKL para se inscrever no programa e saber mais detalhes sobre cada etapa do processo seletivo. Fique atento aos prazos: todas as fases são eliminatórias e para não perder nenhuma data você precisa acompanhar seu e-mail. Ele será o principal canal de comunicação ao longo de todo o processo seletivo.