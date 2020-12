Estoque de Cloroquina encalhado daria para abastecer cidades por até um século

De acordo com levantamento do jornal Metrópoles, o estoque encalhado de cloroquina e hidroxicloroquina em municípios e estados brasileiros, em alguns casos, seria suficiente para um século de abastecimento. Os medicamentos foram a grande aposta sem comprovação médica do presidente Jair Bolsonaro para o tratamento precoce de Covid-19.





Os relatos são de quase total desinteresse pela substância propagada por Bolsonaro. Logo, os 2,449 milhões de comprimidos enviados (ou seja, não estocados nem devolvidos) por esses estados podem ainda estar parados nas inúmeras cidades brasileiras.