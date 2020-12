São Paulo vence Goiás e assume liderança do Brasileiro

Na noite desta quinta-feira (3), o São Paulo foi até Goiânia para enfrentar o Goiás, em partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, dependendo apenas da vitória para assumir a liderança do torneio. E o Tricolor não desperdiçou a chance. No estádio da Serrinha, fez 3 a 0 no lanterna Goiás e chegou aos 44 pontos, ficando dois à frente do Atlético Mineiro, e ainda com uma partida a menos do que o rival de Belo Horizonte. Esse jogo atrasado será disputado na próxima quarta (9), contra o Botafogo no Morumbi.





A partir do que foi visto em campo, o placar poderia ter sido bem mais elástico. Nos primeiros 45 minutos, a equipe de Fernando Diniz dominou totalmente a partida. Antes mesmo de o primeiro gol, que saiu aos 19 minutos, o São Paulo já tinha chegado duas vezes. Juanfran foi travado dentro da área na hora de finalizar e Brenner soltou uma bomba de fora da área que o goleiro Tadeu salvou. Aí foi a vez do meia Igor Gomes balançar as redes. O atleta bateu de longe e o goleiro até tocou na bola, mas não evitou o gol. A outra grande chance do Tricolor na etapa inicial saiu dos pés do lateral-esquerdo Reinaldo. Ele bateu falta direto e obrigou Tadeu a trabalhar mais uma vez.





No segundo tempo, pouca coisa mudou. Só um time tentou jogar. Antes do primeiro minuto faltou muito pouco para o jovem atacante Brenner alcançar a bola cruzada na área e fazer mais um. Se dessa vez não deu certo, na jogada seguinte veio o gol do garoto. Aos três minutos, ele só escorou o passe do Gabriel Sara e ampliou a vantagem são-paulina. A melhor chance do Goiás veio aos 11. O zagueiro Iago cabeceou e a bola passou raspando.

Aos 28 e 29, Brenner perdeu duas grandes chances. Mas o Tricolor ainda teve tempo para ampliar. O meia Hernanes recebeu de Tchê Tchê e fechou o placar. Com a vitória de 3 a 0, o São Paulo completou 15 jogos de invencibilidade. A última derrota foi no dia 3 de setembro para o Atlético-MG.





No próximo domingo (6), o São Paulo recebe o Sport no Morumbi pela 24ª rodada. Já o Goiás, que segue em último com apenas 16 pontos, joga na segunda-feira (7) contra o Atlético Goianiense.





(AgBr)