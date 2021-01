ACIDENTE COM VÍTMA FATAL É REGISTRADO NA BR222

No final da manhã deste domingo (24), por volta das 12h30min, aconteceu um acidente com vítima fatal na BR222, entre Forquilha e Sobral, nas proximidades do posto de combustível "Gatão".

O sinistro envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Honda Pop de cor preta. Infelizmente, o condutor da moto, identificado como Marcos Antônio Abel de Sousa, morreu no local do acidente. A vítima residia em Sobral.

A PRF esteve no local, realizando os procedimentos de praxe.

A perícia recolheu o corpo para ser periciado no IML de Sobral.