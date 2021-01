Donald Trump Jr. anuncia que criou canal no Telegram

"A censura das Bigs Techs está piorando", destacou filho do ex-presidente dos EUA.





Donald Trump Jr., primeiro filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que criou um canal de comunicação no Telegram. Ele fez o anúncio no Twitter e defendeu a importância da liberdade de expressão.





Na publicação, o filho de Trump protestou contra a censura sofrida por seu pai e disse que precisava de um lugar para se conectar com seus apoiadores.





– A censura das Bigs Techs está piorando e se esses tiranos baniram meu pai, o presidente dos Estados Unidos, quem eles não vão banir? Precisamos de um lugar onde eu possa me conectar a vocês que respeite a liberdade de expressão. É por isso que entrei no Telegram. Siga meu canal – declarou.

(Pleno News)