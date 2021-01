Morre influenciadora que foi internada após lipoaspiração

Liliane Amorim não resistiu às complicações do procedimento estético.





Morreu neste domingo (24) a influenciadora Liliane Amorim. Ela não resistiu às complicações de uma lipoaspiração.





Segundo o portal Metrópoles, o hospital onde Liliane estava internada confirmou a morte e lamentou a notícia.





– Toda a equipe de nosso hospital está de luto em nome dessa moça que foi uma guerreira em todos os momentos durante sua internação – disse a nota do hospital.





Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, a influenciadora também era empresária em Juazeiro do Norte, onde vivia.





A piora no quadro de saúde aconteceu no sábado (23), quando Liliane precisou ser submetida a outra cirurgia. No perfil dela no Instagram, a família chegou a divulgar um comunicado sobre sua saúde.





Amorim deixa um filho de 6 anos.