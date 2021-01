Avião cai e mata quatro jogadores e presidente do Palmas

Os atletas viajavam para Goiânia para disputar, nesta segunda-feira (25), uma partida da Copa Verde contra o Vila Nova.





O presidente do Palmas Futebol e Regatas e quatro jogadores do clube morreram em um acidente aéreo, na manhã deste domingo (24). Os atletas viajavam para Goiânia para disputar, nesta segunda-feira (25), uma partida da Copa Verde contra o Vila Nova. Além dos integrantes do time, o comandante da aeronave também faleceu.





De acordo com a nota divulgada pelo clube, morreram no acidente o presidente Lucas Meira, quatro jogadores da equipe, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. Segundo o Palmas, o avião decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação.





O Vila Nova lamentou o ocorrido e, em nota, desejou que "todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do Pai neste momento de tamanha angústia e tristeza. O clube afirma, ainda, que corroborará com o adiamento da partida e fará homenagem aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira, 28, pelo Campeonato Goiano".