Depen anuncia concurso para o dia 28 de fevereiro

O departamento também divulgou o novo cronograma e diz que o resultado do certame será divulgado no dia 22 de março.





Depois de ser suspenso em razão da pandemia de Covid-19, o concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) acontecerá no dia 28 de fevereiro, quando serão aplicadas as provas objetiva e discursiva do certame para preenchimento de 309 vagas nos cargos de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e de Agente Federal de Execução Penal.





A nova data consta em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (20), que também atualizou o cronograma da seleção. O resultado final das provas deverão ser divulgados no dia 22 de março.





Veja o cronograma





18 de fevereiro – Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de prova;

28 de fevereiro – Aplicação das provas objetivas e discursiva;

2 de março – Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva;

3 e 4 de março – Prazo para interposição de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e ao padrão preliminar de respostas da prova discursiva;

22 de março – Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos das provas objetivas e do padrão definitivo de resposta da prova discursiva;

22 de março – Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva.





Das 309 vagas abertas, 294 são para o cargo de agente de execução penal, tendo como requisito obrigatório, ensino médio concluído e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O salário inicial é de R$ 6.030,23.





As outras 15 vagas, destinadas à especialista de execução penal, poderão ser preenchidas por pessoas que tenham formação superior em Enfermagem, Médico clínico, Médico psiquiatra, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. A remuneração para o cargo é de R$ 5.865,70.





O concurso terá duas etapas de seleção, sendo a primeira composto por seis itens:





• Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do DEPEN;





• Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do DEPEN;





• Exame de aptidão física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do DEPEN;





• Avaliação de saúde, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do DEPEN;





• Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do DEPEN;





• Investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade do DEPEN, com apoio do Cebraspe.





Já segunda etapa do concurso consistirá no curso de formação profissional (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do DEPEN, com apoio do Cebraspe. O local será definido mediante confirmação dos aprovados.