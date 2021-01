PREFEITO DE JIJOCA DE JERICOACOARA RECEBE VACINA SEM SER DO GRUPO PRIORITÁRIO

O prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins, irresponsavelmente, furou a fila de vacinação contra a Covid-19 no município. Na fase 1 da vacinação, Ele não é do grupo prioritário estabelecido pelo Governo Federal e nem pelo Governo do Estado.





A foto acima foi postada na própria página oficial do Governo Municipal, porém, retirada em seguida. No entanto, vários internautas já haviam compartilhado.





"No Estado, a prioridade da vacina será para profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19 de unidades públicas e privadas, que devem imunizados nos locais onde trabalham, e idosos institucionalizados (que residem em asilos)".





A Própria página oficial da prefeitura AQUI de Jijoca de Jericoacoara publicou as fases da vacina e seus respectivos públicos prioritário.





1ª FASE:





• Trabalhadores de Saúde;

• Idosos acima de 75 anos de idade;

• Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência;

• População indígena.





No estado do Piauí o Ministério Público Estadual está investigando o caso dos prefeitos que se vacinaram sem serem do grupo prioritário.





Esse tipo de atitude do prefeito configura crime de improbidade administrativa e pode levar o prefeito, tanto a perca do mandato como a inelegibilidade.





No Ceará, o prefeito de Jijoca pode ser o primeiro prefeito a sofrer com ação do Ministério Público Estadual, caso seja denunciado.





(Via Revista Camocim)