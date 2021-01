Índia vai exportar vacina de Oxford para o Brasil nesta noite

Secretário de Relações Exteriores do país asiático afirmou que exportações comerciais começarão pelo Brasil e pelo Marrocos.





O governo da Índia autorizou a exportação de vacinas fabricadas pelo país contra a Covid-19 para o Brasil e Marrocos, na noite desta quinta-feira (21). A informação foi confirmada pelo secretário de Relações Exteriores da Índia, Harsh Vardhan Shringla. O país é o responsável pela fabricação das vacinas desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.





Shringla afirmou que o fornecimento comercial da vacina começaria na sexta-feira (22), de acordo com o compromisso do primeiro-ministro do país, Narendra Modi, de que as capacidades de produção da Índia seriam usadas por toda a humanidade para combater a pandemia.





O voo que trará as 2 milhões de doses que foram compradas pelo Brasil tem decolagem prevista para 4h05 de sexta pelo horário local indiano (19h45 desta noite pelo horário de Brasília).





O governo indiano havia suspendido a exportação de doses até iniciar seu próprio programa doméstico de imunização, no último final de semana. No início desta semana, ela enviou suprimentos gratuitos para países vizinhos, incluindo Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal.





– Seguindo essa visão, respondemos positivamente aos pedidos de fornecimento de vacinas manufaturadas indianas [provenientes] de países de todo o mundo, a começar pelos nossos vizinhos. O fornecimento das quantidades comercialmente contratadas também terá início a partir de amanhã, começando pelo Brasil e Marrocos, seguidos da África do Sul e da Arábia Saudita – completou.