FIM DOS TEMPOS: ONG oferece maconha a quem se vacinar contra o coronavírus

Para estimular a vacinação contra o novo coronavírus, uma ONG nos Estados Unidos decidiu oferecer um brinde a quem se imunizar: maconha. O presente será distribuído em Washington pela entidade não-governamental DC Marijuana Justice (DCMJ).





A iniciativa, segundo o jornal Extra, recebeu o sugestivo apelido de “Baseados por Vacinas”. Adam Eidinger, um dos fundadores da ONG, disse que a iniciativa tem como objetivo apoiar a ciência.





“Se você acredita na ciência que apoia a cannabis medicinal, deve acreditar na ciência que apoia a eficácia da vacina”, argumentou ele. “Estamos procurando maneiras de celebrar com segurança o fim da pandemia e desconhecemos algo que una mais as pessoas do que a cannabis”, disse à revista Forbes Nikolas Schiller, outro fundador do grupo.





“A DCMJ acredita que a cannabis deve ser consumida com segurança e responsabilidade, e a pandemia tornou isso incrivelmente difícil para muitos adultos compartilharem sua cannabis cultivada em casa”, acrescentou.





(Yahoo Notícias)