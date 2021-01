Qual o horário de abertura e fechamento dos portões para o Enem 2020? Tire esta e outras dúvidas

No Ceará, 325,7 mil candidatos estão inscritos para prestar o exame neste domingo (17).





Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, aplicado neste domingo (17), abrem às 11h30min e fecham às 13 horas. A meia hora a mais para o acesso dos estudantes às salas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é para diminuir aglomerações e prevenir o contágio por Covid-19 entre os candidatos — são mais de 5,7 milhões em todo o País e 325,7 mil no Ceará.





Com previsão de início às 13h30min e término às 19 horas, a prova deste domingo exige dos inscritos conhecimentos em Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, e Redação.









Regras para prevenir Covid-19





Os candidatos ao Enem devem, obrigatoriamente, usar máscara para acessar os locais de prova. Em sala, devem permanecer com o item de proteção, cobrindo nariz e boca, e só tirar no momento de identificação dos participantes e para comer e beber. Lembrar ainda de, na retirada, não tocar na parte frontal da máscara e, depois, higienizar as mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo fiscal que aplica a prova.





Quem estiver com Covid-19 ou sintomas da doença, bem como de outras infectocontagiosas, não devem prestar o exame agora. A situação deve ser informada ao Inep.





A reaplicação do exame nos casos que se enquadrarem nesse perfil será nos dias 23 e 24 de fevereiro.