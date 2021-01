GÁS DE COZINHA FICA MAIS CARO A PARTIR DE HOJE, AFIRMA PETROBRAS

O valor do produto sobe para as distribuidoras e são elas que podem ou não repassar o aumento para consumidor.

A Petrobrás vai aumentar o valor do gás de cozinha a partir desta quinta-feira (7). Segundo a empresa, o Gás Liquefeito de Petróleo vai passar por um reajuste de 6%. O valor, agora, passa a ser de R$ 35,98 por 13 kg do produto na distribuidoras. São elas que podem ou não repassar o valor para o consumidor.





O reajuste segue a alta do petróleo no mercado internacional. Nesta quarta-feira (6), o barril fechou cotado a US$ 53,30.





Segundo a Petrobrás, desde novembro de 2019 o preço dos gás de cozinha para os seguimentos residencial e industrial, ou comercial, é o mesmo. As distribuidoras compram o produto à granel e são elas que fazem o envase nos butijões e as revendas. Por isso, o preço final do gás de cozinha fica a critério delas.





O valor do produtor, segundo a empresa, é reajustado diante das práticas de mercado internacional. Ele é diretamente afetado pelo valor no mercado internacional, taxa de câmbio, taxas portuárias e custos de transporte.