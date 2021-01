Hospital Veterinário do UNINTA resgata e acolhe Macaco Prego, em Sobral

Referência no atendimento de animais domésticos, silvestres e de pequeno e grande porte na região Norte do Estado, o Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (HOVET UNINTA), foi acionado pela Polícia Ambiental de Sobral, na tarde desta terça-feira, 05 de janeiro, para resgatar um macaco da espécie ‘Sapajus’, popularmente conhecido como Macaco-prego.





Após o macaco invadir algumas casas no bairro Renato Parente, a solução, para evitar que o animal fosse ferido ou abatido, foi entrar em contato com a polícia ambiental. A iniciativa partiu dos próprios moradores. E, através disso, uma equipe do HOVET foi até o local, com um aparato de três médicos veterinários.





Depois de ser submetido a exames e cuidados médicos, o animal foi encaminhado na manhã desta quarta-feira, 06 de janeiro, ao Instituto Municipal do Meio Ambiente – IMMI, localizado na cidade de Itapipoca, onde passará a partir de agora, viver em seu hábitat natural.





O médico veterinário e clínico geral do HOVET UNINTA, Dr. Romuelly Cavalcante pontua que o animal aparentava ter sido domesticado, e fala sobre as conduções dos trabalhos na captura, cuidados e entrega do animal, “através da polícia ambiental fomos contactados para o resgate de um macaco que estava aprontando e causando um pouco de bagunça no bairro. A gente teve o cuidado para preservar as propriedades selvagens do animal. Ele é um animal extremamente curioso, e não é agressivo, estava apenas atrás de comida, não causou nenhum dano às pessoas. Na parte médica, o macaco estava bem, apenas um ferimento, uma lesão de pele traumática, mas sem contaminação, estava tranquilo”, concluiu.









Conheça o HOVET





Há mais de 10 anos, a comunidade sobralense e da região, conta com o Hospital Veterinário de Pequenos Animais (HOVET) que atende 24h, incluindo urgências e emergências. Além de beneficiar os acadêmicos com práticas e experiências.





Em 2020, o HOVET foi autorizado pelo Ministério da Educação do Brasil a receber quatro residentes na área de clínica médica e cirúrgica através do curso de Medicina Veterinária UNINTA. Uma grande conquista, visto que agora o hospital participa de um seleto grupo dentre as IES de medicina veterinária que dispõe de tais vagas.









Serviço





Hospital de Pequenos Animais UNINTA

Atendimento 24 horas

Travessa Roma, Bairro Dom Expedito – Sobral – CE

Tel: (88) 9 9951.0382 / 36143133