Governador é acusado de aumentar ICMS, covid e desemprego em São Paulo

Decisões recentes já provocam movimento de 'fuga' do estado, de empresas e empregos





Além de comprar brigas com idosos, extinguindo a gratuidade em ônibus, e até contra portadores de deficiência, eliminando redução de impostos na compra de veículos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) ainda aumentou em 18% o ICMS de vários setores, provocando protestos e o início de um movimento de “fuga” de empresas (e empregos) para outros estados.





Sem contar os empresários do setor de serviços, bares e restaurantes, que o responsabilizam pelo aumento das aglomerações nas praias paulistas, de casos de covid e do desemprego. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Ao decretar a fase vermelha, Doria provocou invasão do litoral liberado, o que pode ter aumentado casos de covid e o desemprego na capital.





Os comerciantes não aceitam pagar a conta. Alegam que as medidas restritivas reduzem o faturamento e os obrigam a demitir trabalhadores.





Prefeitos também criticam João Doria. Dizem que o governador está com problemas sérios de audição. Não ouve ninguém.





Prefeitos paulistas de prestígio, como Orlando Morando (São Bernardo) e Paulo Serra (Santo André), estão entre os que poderiam ser ouvidos.





(Diário do Poder)