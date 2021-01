Concurso da PRF: Edital será publicado em 19 de janeiro; confira calendário completo

O edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal será publicado no próximo dia 19 de janeiro. As provas estão previstas para o dia 28 de março, conforme revelou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Aggio.





Em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quarta-feira (6), Aggio divulgou o coronograma do certame. Após a divulgação do edital, as inscrições iniciam no dia 25 de janeiro. As provas objetivas e discursivas serão em 28 de março.





Os testes de aptidão física serão feitos entre 8 e 9 de maio. No mesmo mês, a avaliação psicológica está marcada para o dia 16. Entre 9 e 10 de junho, será realizada a avaliação de títulos.





O resultado final da primeira etapa deve ser conhecido em 2 de agosto. Ao todo, serão 1,5 mil vagas abertas.

Confira o calendário:





Edital: 19/01/2021





Início das inscrições: 25/01/2021





Provas objetivas e discursivas: 28/03/2021





Teste de Aptidão Física: 8 e 9/05/2021





Avaliação Psicológica: 16/05/2021





Avaliação de títulos: 09 e 10/06





Resultado Final 1ª Etapa: 02/08/2021





Início da 1º Turma no CFP: 03 e 04/08/2021





Formatura da 1ª Turma do CFP: 17/12/2021





Início da 2ª Turma no CFP (excedentes): 18/01/2022





Formatura da 2ª Turma do CFP (excedentes): 10/06/2022