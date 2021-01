Sobral registra 131 casos de infecção em apenas 48 horas

Depois de quatro dias sem registro de infecção pelo novo coronavírus, Sobral registrou em 131 casos, do dia 3 ao dia 5 de janeiro, segundo o Informe Epidemiológico da Prefeitura de Sobral.





Do dia 31 de dezembro de 2020 ao dia 3 de janeiro de 2021, nenhum caso de infecção pelo vírus tinha sido registrado no município. Mas em apenas 24 horas, de 3 a 4 de janeiro, foram confirmados 82 casos. Do dia 4 para o dia 5, mais 49 casos. Houve também novas mortes, alcançando 327 pessoas. Na proporção de 156 óbitos por cem mil habitantes, Sobral se apresenta com o maior numero no Ceará entre as cidades grandes.

O curioso na captação dos números é a significativa diferença entre os dados da Prefeitura de Sobral, e o DataSus, plataforma do governo estadual para monitoramento de dados da pandemia no Ceará. Enquanto o Informe Epidemiológico de Sobral, do dia 5/1, registra 12.770 casos no acumulado, o IntegraSus contabiliza 13.344, diferença de 574 casos.





OCUPAÇÃO HOSPITALAR





Embora tenha aumentado o número de casos, a ocupação de leitos continua instável. O Hospital Regional Norte, até o dia 4 de janeiro, estava com ocupação de 83,33%. Dos 30 leitos de UTI, 17 estavam ocupados; dos 44 da enfermaria, 20 estavam ocupados. A Santa Casa nesta mesma data estava com 50% de ocupação. Dos 10 leitos de UTI, 6 estavam ocupados e dos 6 leitos de enfermaria 3 estavam ocupados.





Fonte: Portal Paraíso / Por Edwalcyr