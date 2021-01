Menino de 2 anos fica com panela presa na cabeça

Um menino de 2 anos ficou com uma panela presa na cabeça enquanto brincava em casa na última quinta-feira (14), em Ouro Preto do Oeste (RO). O caso ganhou notoriedade após o Corpo de Bombeiros publicar o vídeo do momento em que fazia a retirada da panela da cabeça da criança com uma ferramenta de corte.





A mãe do Pietro Henrique, Thaysla Silva, contou que a criança estava brincando e que precisou sair para fazer uma ligação. Quando voltou, a criança já estava com a panela presa.





"Ontem ele estava brincando e tive que ir na vizinha para fazer uma ligação, porque o meu telefone tinha estrago e simplesmente ele pegou um caneco e botou na cabeça", explicou a mãe.





Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para fazer a retirada da panela, quando chegaram na residência da família, a mãe da criança já estava na rua pedindo ajuda.





"Quando nós constatamos que não havia como retirar a panela da cabeça da criança, utilizamos as ferramentas de corte e pedimos para que a mãe segurasse a criança", explicou o bombeiro.





Pietro não ficou com nenhum tipo de machucado no rosto e segundo a avó da criança, a família espera por um atendimento com um médico neurologista na capital.





"O Pietro é uma criança especial, ele toma remédio controlado. Ele é muito imperativo. Ele tá encaminhado para o neurologista em Porto velho, mas devido as condições que a gente não tem, a gente não levou ainda", explicou a avó da criança.





