Não podemos esperar até as eleições de 2022 para derrubar Bolsonaro, diz José Dirceu

O ex-ministro de Lula e guerrilheiro José Dirceu, afirmou:

“Não podemos esperar por 2022 para derrotar este desgoverno. Nossa tarefa principal, em 2021, é remover Bolsonaro do cargo de presidente, de forma legal e constitucional, e mobilizar o pais para a vacinação e para um plano de emergência que evite uma catástrofe social já às nossas portas com o aumento do desemprego, da pobreza, da inflação e fim do auxilio emergencial.”





Preso no mensalão e no petrolão, Zé Dirceu, afirma que o momento é de “união contra Bolsonaro”.





“É necessário unir todos os democratas, progressistas, nacionalistas na luta contra Bolsonaro e constituir, desde já, uma Frente Popular de esquerda para organizar a resistência popular, lutar pela vacinação pública e gratuita, pelo auxílio emergencial”.





(República de Curitiba)