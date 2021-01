PRF divulga edital de concurso com 1,5 mil vagas e salário inicial de R$ 10,3 mil

Valor da taxa de inscrição é de R$ 180,00 e aplicações vão até o dia 12 de fevereiro de 2021.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira (19) o edital do concurso público que irá preencher 1.500 vagas no cargo de policial rodoviário federal. Também haverá cadastro de reserva com 500 vagas no certame.





O concurso será organizado pela Cebraspe, e as inscrições começam no dia 25 de janeiro, indo até o dia 12 de fevereiro de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180,00 e deverá ser pago até o dia 05 de março. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.





É necessário ensino superior para poder prestar o concurso. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 28 de março de 2021. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, composto por subsídio mais auxílio-alimentação.





A prova vai ser dividida em três blocos, resultando num total de 120 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Informática, Noções de Física, Língua Estrangeira (Inglês) e Ética no Serviço Público. Também são cobrados conhecimentos em Geopolítica Brasileira, Legislação de Trânsito, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e de Processual Penal, Legislação Especial, Direitos Humanos e Cidadania.





Cronograma Prévio do Concurso da PRF 2021





Autorização - 24/12/2020 - publicada

Escolha da banca - 31/12/2020 - publicada

Edital de abertura no DOU - 19/01 - publicado

Início das inscrições - 25/01

Limite para pagamento das inscrições - 05/03

Prova objetiva - 28/03

TAF - 8 e 9/05

Avaliação psicológica - 16/05

Avaliação de títulos - 9 e 10/06

Exames laboratoriais - 9 a 20/06

Heteroidentificação - 12 e 13/06

Avaliação biopsicossocial - 19/06

Avaliação médica presencial - 19 e 20/06

Resultado final e convocação para o CFP - 02/08

Início da 1º Turma no CFP: 03 e 04/08/2021

Formatura da 1ª Turma do CFP: 17/12/2021

Início da 2ª Turma no CFP (excedentes): 18/01/2022

Formatura da 2ª Turma do CFP (excedentes): 10/06/2022