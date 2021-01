Polícia Civil alerta para falso cadastro e agendamento de vacinação contra a Covid-19

Com a chegada da vacina contra a Covid-19 no Brasil, a população vem buscando mecanismos e meios para agilizar o cadastro ou agendamento para a tão esperada imunização. As primeiras doses já chegaram ao Ceará, nessa segunda-feira (18), e com isso, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) orienta e alerta as pessoas para golpes do falso cadastramento, que podem ser aplicados por criminosos via ligações, e-mail, conversas pelo WhatsApp entre outros meios. A ação delituosa tem o objetivo de clonar e roubar dados das futuras vítimas.





O alerta sobre essa tentativa de golpe foi feito inicialmente pelo Ministério da Saúde, por meio de nota publicada em um perfil oficial do órgão nas redes sociais. O golpe funcionaria assim: o golpista liga para o celular da vítima e pede dados pessoais para agendar a vacinação. Para isso, claro, pede para a pessoa confirmar os dados. Além das ligações, os suspeitos podem encaminhar um link via e-mail ou mensagem para celular solicitando cadastramento da pessoa que será vacinada.





O diretor do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil, delegado Edvando França, reitera a necessidade da população se informar de como será feita a vacinação em seu estado ou município. “Esse é um momento oportuno para os golpistas tentarem roubar seus dados. O ideal é que a pessoa evite clicar em links, certificar quem enviou para você esse link, se ele é de um órgão oficial, se o telefone é de órgão público, se de fato os postos de vacinação estão fazendo ligações para cadastrar os pacientes”, pontuou.





No Ceará, o Governo do Estado já disponibilizou o cronograma de vacinação, informando a população sobre em qual momento cada grupo irá se vacinar. Neste primeiro momento, a prioridade será para profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19 de unidades públicas e privadas, que serão imunizados nos locais onde trabalham, e idosos institucionalizados (que residem em asilos). Todos os grupos da Fase 1 serão vacinados na medida que cheguem mais lotes nas próximas semanas.