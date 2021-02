Acidente envolvendo mais de 70 carros nos EUA deixa 5 mortos

Colisão deixou ao menos 30 pessoas feridas, segundo autoridades locais.

Ao menos 70 veículos se envolveram em um enorme acidente na cidade de Fort Worth, no Texas, na manhã desta quinta-feira (11). Segundo a polícia local, ao menos cinco pessoas morreram na megacolisão que teria sido causada pelo mau tempo na rodovia onde o fato aconteceu.





O engavetamento, que ocorreu em uma rodovia do Texas, teria envolvido entre 70 e 100 veículos. Cerca de 30 pessoas foram levadas para hospitais após o acidente perto do centro de Fort Worth. Algumas delas estavam gravemente feridas, segundo autoridades de saúde locais.





A Polícia de Fort Worth afirmou que várias pistas foram fechadas na rodovia onde o acidente aconteceu e também informou que montou um centro para reunir os familiares das vítimas e divulgar informações sobre o grave acidente.





Diversos locais dos Estados Unidos têm sofrido com o inverno intenso e tempestades de gelo que deixam as estradas escorregadias. Alertas sobre o clima foram emitidos para os estados, desde Arkansas até Kentucky, enquanto outra tempestade de inverno estava prevista para trazer neve aos estados do meio-Atlântico, disse o Serviço Meteorológico Nacional.





(Paulo Moura / Pleno News)