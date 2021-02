DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL!

Nossa Equipe de reportagem recebeu várias denúncias dando conta que, profissionais de saúde que trabalham no setor de pediatria do Hospital Santa Casa não foram vacinados contra a Covid-19. Os profissionais estão ansiosos e preocupados, pois apesar de trabalharem no setor de pediatria, exercem outras funções em outros setores que expõem os profissionais ao coronavírus, e consequentemente transmitir para outras pessoas.





Vale ressaltar que profissionais de saúde de outros setores da Santa Casa já foram vacinados.