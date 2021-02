Agência da UE aprova larvas de farinha como alimento humano

Para que a comercialização seja definitivamente liberada, é necessário ainda o aval das autoridades.





Em breve, larvas de farinha devem entrar nas mesas de jantar das famílias europeias. Em janeiro, o órgão de segurança alimentar do bloco econômico (EFSA) aprovou preliminarmente o consumo de larvas amarelas do besouro Tenebrio molitor.





Na prática, a decisão da agência abre caminho para que os insetos sejam utilizados, inteiros ou secos, em temperos como curry, em receitas, ou farinha de biscoitos, massas e pão. Contudo, para que a comercialização seja definitivamente liberada, é necessário ainda o aval das autoridades. Se a medida passar, os produtos com base nos insetos comestíveis serão vendidos aos 27 países do bloco.





Após a avaliação de risco, a agência reguladora verificou que as larvas da farinha são seguras para consumo humano, por serem compostas de proteína, gordura e fibra. Outras pesquisas ainda são necessárias para analisar possíveis reações alérgicas.





– A avaliação de risco é um passo decisivo e necessário na regulamentação de novos alimentos, ajudando os formuladores de políticas da UE a tomar decisões com base científica e garantindo a segurança do consumidor – afirmou Ermolaos Ververis, representante científico da EFSA.





Um porta-voz da indústria da criação de insetos da Europa comemorou a decisão e disse que espera que a liberação definitiva ocorra em meados de 2021.





De acordo com informações do portal da Agence France-Presse (AFP), a EFSA da Itália tem realizado outros estudos do tipo e, em breve, examinará o consumo de grilos e gafanhotos.





Desde 2018, a EFSA já recebeu 156 pedidos de avaliações de segurança para novos tipos de alimentos que derivam desde de algas a diferentes espécies de insetos.





(Thamirys Andrade / Pleno News)