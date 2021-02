Prefeitura de Sobral realiza seleção de bolsistas do Programa Aprendizagem na Idade Certa

Estão abertas, até o dia 25 de fevereiro, as inscrições da seleção pública para bolsistas municipais do Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC. Os interessados devem fazer a inscrição no endereço http://selecao.sobral.ce.gov.br





São oferecidas seis bolsas para formadores dos eixos Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Gestão e Avaliação. Os aprovados atuarão na formação continuada de professores e gestores escolares conforme as metodologias empregadas no MAISPAIC.





A seleção será realizada em duas etapas: Análise do currículo e da experiência profissional; e entrevista com os candidatos aprovados na primeira etapa, por meio do Google Meet. O resultado final será divulgado no dia 16 de março de 2021, no Diário Oficial do Município.





MAISPAIC





O Programa de Aprendizagem na Idade Certa visa a cooperação entre Governo do Estado e os 184 municípios cearenses, oferecendo apoio técnico, financeiro e pedagógico. O objetivo é ampliar as oportunidades de aprendizagem, melhorando a qualidade e equidade no processo ensino-aprendizagem dos estudantes da rede pública de ensino do Ceará. Dúvidas: selecao.maispaic@edu.sobral .ce.gov.br





- Faça sua inscrição AQUI





- Leia o edital AQUI





- Ficha de inscrição: AQUI