ALERTA: Santa Casa de Sobral e Hospital Regional Norte atingem ocupação máxima dos leitos de UTI

14 unidades médicas cearenses estão com 100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados por pacientes com Covid-19. A taxa de ocupação em leitos de UTI adulto encontra-se em 91.13%. Balanço, que considera tanto unidades privadas quanto públicas, foi divulgado na plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), com base em dados colhidos até às 19h03min desta quinta-feira, 18.





As instituições que registram o limite máximo de ocupação são:





Casa de Saúde e Maternidade São Raimundo

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Hospital Antônio Prudente

Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda

Hospital Otoclínica

Hospital São Carlos

Hospital Uniclinic

Hospital Municipal Dr. Argeu Braga Herbster

Hospital Regional do Cariri

Hospital Regional Norte

Hospital São José de Doenças Infecciosas

Instituto Madre Tereza de Apoio a Vida (Imtavi)

Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza

Santa Casa de Misericórdia de Sobral

Em relação à média geral de ocupação dos leitos de UTI do Estado, balanço aponta que número está em 86.87%, porcentagem que vem se mantendo acima de 80% desde 28 de janeiro. Já quanto aos leitos de enfermaria, 68.37% estão sendo utilizados atualmente, com maior ocupação registrada naqueles direcionados para atendimento de adultos (71.57%).





Fonte: O Povo