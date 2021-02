Bolsonaro promete mais trocas na Petrobras para a próxima semana

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, neste sábado (20), que promoverá mais alterações na diretoria da Petrobras durante a semana que vem. A fala foi feita por ele durante cerimônia na Escola Especial de Cadetes do Exército, em Campinas (SP).





"Se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir, pensando no bem maior para nossa nação", declarou. A "troca de ontem" citada por Bolsonaro foi a substituição do presidente da estatal - Roberto Castello Branco saiu da função e, para o seu lugar, foi nomeado o general Joaquim Silva e Luna.





O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse ao Estadão que planeja apresentar seu pedido de desfiliação do DEM até o fim do mês. Maia vai fazer o pedido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alegando "justa causa", já que ficou sem condições de permanecer na legenda depois dos embates públicos que teve com o comando do partido durante a eleição para a presidência da Câmara.





Assim que for enviado, o recurso precisará ser analisado pelo TSE para saber se há procedência no pedido. Pela lei de fidelidade partidária, Maia só poderá mudar de sigla se o tribunal considerar que há um motivo forte o suficiente que justifique isso. Do contrário, perderá o direito ao mandato parlamentar se deixar o DEM.