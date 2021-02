AMBULÂNCIA TOMBA NO TRECHO ENTRE VIÇOSA E TIANGUÁ

Uma ambulância a serviço da Prefeitura de Viçosa do Ceará tombou no inicio da tarde desta terça-feira (16) na CE 187, próximo a localidade de Bom Jesus.





De acordo com informações haviam cinco pessoas no interior do veículo, inclusive uma criança que estava sendo levada para atendimento médico em Sobral. Felizmente ninguém ficou ferido.





Não há informações do que pode ter causado o acidente, mas segundo populares, a pista estava muito molhada em razão da chuva e haviam marcas de óleo na pista.