Após investigação, DRFVC da PCCE recupera veículo de luxo roubado na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), recuperou um veículo do modelo Toyota Hilux, que havia sido roubado no dia 19 deste mês, no bairro Jardim das Oliveiras, na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) da Capital. O automóvel foi localizado na tarde dessa quinta-feira (25), no bairro Messejana (AIS 3).





O carro recuperado pela DRFVC é fruto de uma investigação que resultou em desdobramento após a prisão de um homem identificado como Pedro Henrique Dionisio de Lima (22), nessa terça (23). Ele é suspeito de integrar um grupo especializado em roubos de automóveis deste modelo. Durante as diligências realizadas na Capital, policiais civis chegaram ao endereço onde possivelmente estaria um dos veículos roubados. Chegando ao local, os policiais avistaram o automóvel, próximo a um condomínio residencial, no bairro Messejana.





Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para sede da DRFVC, onde o proprietário do veículo compareceu ao local e teve seu bem ressarcido. A Polícia Civil segue com as investigações com o intuito de localizar outros veículos roubados, assim como capturar outros integrantes no grupo criminoso.





Denúncias





A população pode contribuir com os trabalhos policiais repassando informações que auxiliem na localização de pessoas envolvidas nesse tipo de ocorrência. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda pelo telefone (85) 3101-2489, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)