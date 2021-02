Deputado AJ Albuquerque publica foto com Bolsonaro em visita ao Ceará

O deputado Federal, AJ Albuquerque (PP), publicou, em suas redes sociais, nesta sexta-feira (26), uma foto ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) durante visita ao Ceará. “Foi um dia de muito trabalho que impulsionará o desenvolvimento do nosso Ceará, através do Governo Federal em conjunto com o nosso trabalho no Congresso Nacional”, escreveu.





Na oportunidade, Jair Bolsonaro esteve no município de Tianguá, onde assinou uma ordem de serviço para obras no Estado, e em Caucaia, onde foi visitar a duplicação da BR-222. Ele foi recebido por apoiadores e discursou.





AJ Albuquerque fez parte da comitiva presidencial em visita ao Ceará ontem. Além dele, estiveram presentes ao lado de Jair Bolsonaro, os deputados federais cearenses Domingos Neto (PSD), Capitão Wagner (PROS) e Dr. Jaziel (PL); O deputado estadual André Fernandes (Republicanos); o Ministro do Turismo, Gilson Machado; o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e os Ministros Onyx Lorenzoni e Luiz Ramos.

(CN7)