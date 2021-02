Cid Gomes chama Bolsonaro de “despreparado” por visita ao Ceará

Ele criticou o presidente em postagem nas redes sociais publicada neste sábado (27).

O senador, Cid Gomes (PDT), criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), pela visita do chefe do Executivo Federal ao Ceará nesta sexta (26). Em postagem nas redes sociais publicada neste sábado (27), o ex-governador do Estado citou palavras como “irresponsável“, “despreparado” e “inconsequente” para se referir a Bolsonaro.





Ainda na postagem, Cid Gomes criticou a atuação do Governo Federal no combate à pandemia da Covid-19. “A situação da pandemia de Covid é gravíssima, muito em razão da inoperância e incompetência do Governo Federal. Enquanto isso, o irresponsável, despreparado e inconsequente presidente da República se cerca de outros tantos irresponsáveis e promovem aglomerações no Ceará”, escreveu.





Durante a visita ao Ceará, o presidente Jair Bolsonaro foi acompanhado por uma comitiva com os deputados federais cearenses AJ Albuquerque (PP), Domingos Neto (PSD), Capitão Wagner (PROS) e Dr. Jaziel (PL). Na oportunidade, o chefe do Executivo Federal assinou uma ordem de serviço para obras no Estado e fez uma vistoria na duplicação da BR-222, em Caucaia.





(CN7)

foto wikipedia