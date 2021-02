Arthur Lira exonera quase 500 comissionados de uma vez

A maioria era indicada de aliados de Rodrigo Maia, sem concurso.

Nesta sexta-feira (5), o recém eleito presidente da Câmara, Arthur Lira, assinou um ato na qual exonera cerca de 460 funcionários da casa.





De acordo com o texto, “ficam exonerados ocupantes de cargos em comissão de natureza especial do quadro de pessoal da Câmara”, ressalvados os da estrutura originária dos gabinetes de lideres dos partidos, os de estrutura originária das comissões permanentes, as gestantes e os que estiverem em férias.





No documento, também consta os nomes de todos os integrantes da Mesa, além de Lira.





– Precisamos dar um freio de arrumação. São muito cargos vinculados a um órgão da Câmara e lotados em outro e nós precisamos ter uma radiografia – disse o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos.





Agora a expectativa é de que, no próximos dias, os novos integrantes da Mesa Diretora indiquem outros nomes.





(Monique Mello / Pleno News)