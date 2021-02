Camilo Santana anuncia abertura de 11 novas delegacias no Ceará

O governador do Estado, Camilo Santana (PT), anunciou nesta segunda-feira (22) que vai ampliar o número de delegacias de Polícia em todo o Ceará. Ao todo, serão construídas 11 novas unidades. Além disso, haverá um reforço nos armamentos, além dos veículos como motos e viaturas utilizadas para combater o crime. Quartéis da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros também serão reformados. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também será contemplada com novos equipamentos.





Camilo revelou que o investimento total destinado para reforçar a segurança pública do Estado gira em torno de R$ 160 milhões. O governador explicou que o intuito é melhorar as condições de trabalho e a preparação dos profissionais da área. “Anunciamos aqui um volume considerável de investimentos para todos os equipamentos da segurança pública do estado do Ceará. Nosso foco central continua sendo no combate à pandemia, mas também no combate à violência. E para garantir segurança aos cearenses. Por isso, o Estado não mede esforços ao investir também em novos concursos, na valorização dos nossos profissionais, em novos equipamentos, em inteligência, na modernização e na tecnologia”, disse.





O pacote de investimentos foi anunciado após o governador Camilo se reunir com o comando da Segurança Pública do Estado. Participaram do encontro o secretário da Segurança Pública (SSPDS), Sandro Caron; os comandantes da Polícia Militar, coronel Márcio Oliveira, e do Corpo de Bombeiros, coronel Ronaldo Roque; o delegado-geral da Polícia Civil, Marcus Rattacasso; o perito-geral da Pefoce, Ricardo Antônio Macêdo Lima; e o secretário-executivo de planejamento e gestão interna da SSPDS, Adriano de Assis Sales.





Destino certo





Os municípios onde as 11 novas delegacias serão construídas são: Camocim, Barbalha, Paracuru, Itaitinga, Acaraú, Quixadá, Fortaleza (próxima ao aeroporto antigo), Cascavel, Horizonte, Juazeiro do Norte e Crateús. (CN7)