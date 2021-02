DUPLA É DETIDA PELO RAIO APÓS REALIZAR ASSALTO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido após terem praticado um assalto no centro de Viçosa do Ceará. O fato ocorreu na noite da segunda-feira (22) quando os policiais do RAIO realizavam patrulhamento na CE 187, no trecho entre os municípios de Tianguá e Viçosa do Ceará.





Os dois estavam em uma motocicleta roubada e fugiam para Tianguá, após haver assaltado um cidadão no centro de Viçosa do Ceará. Armados com um revólver, eles abordaram a vítima e roubaram dois celulares, um capacete, uma carteira porta cédula com documentos e uma quantia de R$ 88,00.





Todos os objetos roubados foram recuperados e arma usada no crime foi apreendida. A motocicleta usada pela dupla trata-se de uma Honda modelo Bros, placa PMJ 8892, a qual havia sido tomada de assalto em Ubajara.





Iago Pinto Rodrigues, 20 anos, morador de Frecheirinha e o adolescente residente e em Tianguá foram conduzidos à delegacia de Tianguá para os procedimentos cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)