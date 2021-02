Segurança: edital para concurso será publicado em março, anuncia Camilo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta segunda-feira (22) que o edital para o concurso de segurança pública vai ser lançado no mês de março. Porém, a novidade fica por conta da abertura de vagas para profissionais da saúde, tanto para psicólogos como para psiquiatras. “No concurso da Polícia Militar nós vamos colocar também profissionais da área da saúde para dar apoio psicológico aos nossos profissionais da segurança. Já fizemos a contratação temporária desse serviço, mas vamos incluí-lo agora como permanente”, revelou.





Os concursos públicos para a área da Segurança Pública do Ceará contam, ao todo, com a abertura de 3.128 vagas. Elas são distribuídas da seguinte forma: 2.200 para Polícia Militar, 500 para a Polícia Civil e 170 para a Perícia Forense (Pefoce). Além deles, mais 258 aprovados nos últimos concursos do Corpo de Bombeiros serão chamados.