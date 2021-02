Gleisi diz que votou pela prisão de Daniel Silveira para “deter o fascismo"

A deputada Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi até as suas redes sociais para comentar sobre seu voto pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL – RJ), após o vídeo em que ele ‘pega pesado’ com ministros do Supremo Tribunal Federal.





A petista de alto coturno afirmou ter votado ‘sim’ para ‘deter o fascismo’, e defendeu que Câmara casse o mandato do parlamentar aliado do presidente Jair Bolsonaro.





“O deputado bolsonarista cometeu crime, ñ se confunde c/ prerrogativa parlamentar. A decisão do STF é controversa, sobretudo por utilizar a Lei de Segurança Nacional. Foi um ato no vácuo da omissão do Congresso c/ as ofensas à Constituição. Votamos pela prisão, p/deter o fascismo”, escreveu ela.





(Folha da República)