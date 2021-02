Comitiva de Bolsonaro com ministro da Infraestrutura visita o Ceará na sexta-feira, 26

Uma comitiva do Governo Federal vem ao Ceará nesta sexta-feira, 26, para solenidade que marcará a retomada de três obras inacabadas em estradas federais. O evento será conduzido pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com a pasta, a ação faz parte da linha adotada pelo ministro de focar na conclusão de obras paralisadas por gestões anteriores.





A agenda inclui passagens por Tianguá, Caucaia, Horizonte e Fortaleza. A agenda irá marcar a assinatura de ordens de serviço para o reinício da Travessia Urbana de Tianguá, na BR-222/CE, novos traçados da rodovia (variantes) em Umirim e no distrito de Frios, também na BR-222/CE, além da conclusão do viaduto de acesso à cidade de Horizonte/CE, na BR-116/CE.





Também está previsto visita às obras de duplicação em pavimento de concreto na rodovia BR-222/CE, no trecho Caucaia-Pecém e às obras de duplicação do Anel Viário de Fortaleza, obra conveniada entre Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com o estado, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), e feita com 100% de recursos federais.