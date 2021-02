Deputado Moses anuncia R$ 5 milhões para compra de vacinas para o Ceará

Na tarde desta segunda-feira (22), o deputado federal Moses Rodrigues anunciou que vai destinar R$ 5 milhões de emenda de bancada para que o governo do Ceará possa adquirir mais doses de vacinas contra Covid-19. O anúncio foi feito três dias após a suspensão da campanha de vacinação na capital cearense.





“Nesse momento precisamos nos unir para reduzir os impactos da pandemia. Todos precisam fazer a sua parte, mantendo as medidas protetivas. Enquanto isso, estamos buscando saídas para que a economia não fique ainda mais fragilizada. O apoio ao setor produtivo aliado à campanha eficiente de vacinação são as melhores alternativas para voltarmos a pensar no futuro”, destacou Moses Rodrigues.





Antes de seguir para Brasília, o parlamentar revelou que vai sensibilizar a bancada cearense para que mais recursos sejam destinados.





De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde do Estado, até a última sexta (19), 259.525 receberam a primeira dose da vacina e 44.477 pessoas receberam a segunda dose do imunizante no Ceará.