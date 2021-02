HOMEM É ENCONTRADO MORTO A TIROS DENTRO DE CASA EM SÃO BENEDITO/CE

Um homem de 32 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Nossa Senhora de Fátima (Ipiranga), em São Benedito.





A vítima identificada como Francisco de Assis Fernandes Ribeiro, tinha antecedente por tentativa de estupro e morava sozinho em um imóvel localizado na rua do meio. Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que o crime ocorreu durante a madrugada sendo o corpo encontrado por populares na manhã de hoje. O cadáver estava caído dentro de um quarto com marcas de tiros. Ainda de acordo com a polícia, foi encontrado sinais de arrombamento no imóvel.





Equipes do Raio e Policiamento Ostensivo Geral realizam diligências na região em busca de identificar e prender os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)