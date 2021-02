Projeto "Castração Solidária”chega em Forquilha

O Hospital Veterinário do Centro Universitário INTA (HOVET UNINTA) em parceria com a Prefeitura Municipal de Forquilha (PMF) realizou neste domingo (21) uma ação de castração de animais na sede da cidade. O projeto intitulado "Castração Solidária" aconteceu no E.E.F Dep. José Parente Prado (centro social) e atendeu gratuitamente proprietários de pets do município.

Com uma equipe de 18 profissionais, a atividade também homenageou os 36 anos de Forquilha, completados no dia 02 de fevereiro. Nessa ação foram castrados 36 animais entre cães e gatos do município, em alusão a data comemorativa. Marcaram presença no evento o Diretor do HOVET, Dr Allysson Rodrigues, do Prefeito de Forquilha, Edinardo Rodrigues (PDT), do vice-prefeito Dr. Abdias Araújo (PSD) e do Secretário de Desenvolvimento Rural, Dr. Vidal Gomes.





Para o diretor do HOVET, Dr Allysson Rodrigues, a ação é de suma importância para que se faça o controle populacional dos animais. De acordo com o prefeito de Forquilha Edinardo Rodrigues, a ação foi feita pensando no bem estar da população e dos animais.





“Agradecemos esta parceria com o UNINTA e queremos informar que daremos continuidade ao projeto. Nosso intuito é que ao longo do ano mais 400 castrações serão feitas na cidade”, destacou. Além de forquilha, o HOVET UNINTA já realizou a ação na Vila de Jericoacoara, em Sobral e este ano está ampliando as parcerias do projeto "Castração Solidária”.





Mais informações sobre o HOVET e suas ações podem ser encontradas através do perfil oficial no Instagram @hospitalveterinariouninta ou através dos telefones (88) 3614-3133 e 88 9795-3131.





Michele Lima / Estagiária HOVET UNINTA